İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

26 Mart 2020

İngiltere Merkez Bankası, bugünkü toplantısında, ekonomiye daha fazla destek sağlamaya hazır olduklarını söylerken, koronavirüsün ekonomiye etkisi ile savaşmak için acil ilave tedbirler almayı tercih etmedi.

Banka, bu ay gerçekleştirdiği iki acil toplantıda 75 baz puanlık idnirime gitmesinin ardından bu toplantıda politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'de tuttu. Banka yetkilileri, 19 Mart'taki ikinci toplantıda, 200 milyar sterlinlik ek tahvil alımı yapacaklarını açıklamışlardı. Bu toplantıda varlık alımları ile ilgili de bir değişiklik yapılmadı.