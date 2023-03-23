İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten yüzde 4,25 seviyesine yükseltildiği bildirildi.

Söz konusu faiz artışı son 14 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bankanın açıklamasında enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla para politikası faizinin artırılması yönünde adım attığına vurgu yapıldı.

Bankanın PPK tutanaklarında ise faiz artırım kararının kurulun yedi üyesinin desteği ile alındığı, iki üyenin ise politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Tutanaklarda bankanın küresel büyüme beklentisinin bir önceki kurul toplantısında tahmin edildiğinden daha güçlü olmasının öngörüldüğü, gelişmiş ekonomilerin çoğunda ise çekirdek enflasyon verilerinin yüksek seyrettiği kaydedildi.

Bankanın tutanaklarında finansal piyasalarda ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflas etmesi, UBS’in Credit Suisse’i satın alması gibi büyük ve oynaklık yaratan bazı gelişmelerin yaşandığı, bunlara rağmen devlet tahvil getirilerinin ve varlık risk fiyatlarının büyük oranda değişmediği kaydedildi.

Bankanın tutanaklarında, “İngiltere’nin bankacılık sistemi sağlam sermaye ve güçlü likidite pozisyonunu muhafaza ediyor. (Bankacılık sistemi) daha yüksek faiz oranları dönemi de dahil çok çeşitli ekonomik senaryolarda ekonomiyi desteklemeye devam edebilmek için iyi bir konumdadır.” ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda İngiltere bankacılık sisteminin dirençli olduğu, bankanın piyasalardaki gelişmeleri ve hane halkının ve işletmelerin maruz kaldığı kredi koşullarını yakından izlemeye devam edeceği belirtildi.

Bankanın tutanaklarında, İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreği için bir önceki PPK toplantısında daralma yönünde yapılan tahminin yüzde 0,4 olarak güncellendiği kaydedildi.

İngiltere’de enflasyonun bu yılın şubat ayında yüzde 10,4’e yükselerek kurulun bir önceki toplantısındaki tahminin 0,6 puan üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, bankanın halen enflasyonun 2023 yılının ikinci çeyreğinde dikkate değer şekilde gerilemeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.

İngiliz ekonomisinin büyük ölçekli ve üst üste binen şoklar dizisine maruz kaldığının bildirildiği tutanaklarda, para politikasının orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine dönülmesini sağlayacağı kaydedildi.