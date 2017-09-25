İngiltere Merkez Bankası'ndan borç uyarısı

25 Eylül 2017

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal Politika Komitesi’nden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’taki bankaların mevcut kredilendirme seviyesinin ekonomi için risk oluşturduğu, ekonomide olumsuz senaryoların gerçekleşmesi durumunda bankaların yaklaşık 30 milyar sterlinlik bir kayıpla karşılaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, bu meblağın ülkedeki toplam tüketici kredilerinin yüzde 20’sine eşit olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık’ta tüketici kredileri, bu yılın haziran ayına kadarki 12 aylık süreçte bir önceki döneme göre yüzde 9,8 artış kaydetti.

Denetim kurumu Finansal Uygulama Otoritesi (FCA), yakın zamanda ülkede yaklaşık 3 milyon tüketicinin "daimi borçlu" olduğunu, bu tüketicilerin mevcut borçlarından ziyade ağırlıklı olarak faiz ödemesi yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA