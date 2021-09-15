İngiltere'de enflasyon hızlandı, iki faiz artırımı fiyatlanıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Böylece, Mart 2012’den bu yana en hızlı yükseliş kaydedildi. Beklenti ağustos ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 1,8 artması yönündeydi. Endeks, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

Tüfedeki aylık bazdaki değişim ise, yüzde 0,5'lik artış beklentisine rağmen, yüzde 0,7 artış oldu. Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi. Temmuz ayında yüzde 4,9 artan endekse ilişkin piyasa beklentileri artışın yüzde 5,4 düzeyinde olmasıydı.

İngiltere Merkez Bankası, hedefini ikiye katlayarak yıl sonunda enflasyonun yüzde 4’e çıkacağını düşünüyor. Yatırımcılar ise politika yapıcıların 2022 yılında faiz oranlarını artırarak ekonominin aşırı ısınmasının önüne geçeceği görüşünde. Piyasada 2022 yılında İngiltere Merkez Bankası’ndan iki faiz artırımını fiyatladığı belirtiliyor.