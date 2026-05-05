İngiltere'de tahvil getirileri 30 yılın en yüksek seviyelerine çıktı

Birleşik Krallık'ta uzun vadeli devlet tahvili getirileri, yatırımcıların Bank of England'ın faiz artışlarına devam edeceği beklentisini güçlendirmesiyle Salı günü son yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

30 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artışla yüzde 5,76 seviyesine yükseldi. Söz konusu hareket, Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte küresel tahvil piyasalarındaki eğilimle paralel gerçekleşti.

Jeopolitik gelişmeler etkili oldu

Piyasalardaki yön değişiminde Orta Doğu'da artan gerilimin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmelerin, dört haftalık ateşkesi riske attığı ve petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Faiz artışı beklentileri güçlendi

Faiz swap piyasaları, yıl içinde İngiltere Merkez Bankası'nın yaklaşık üç adet çeyrek puanlık faiz artışına gideceğini fiyatlıyor. Geçtiğimiz hafta ise piyasalarda iki faiz artışı ve üçüncü artış ihtimalinin yüzde 50 seviyesinde olduğu öngörülüyordu.