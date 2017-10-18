İngiltere'de ücretlerde artış tahminlerin üzerine çıktı
İngiltere'de ücretlerde büyüme ağustosta sona eren 3 ayda beklentilerin üzerine çıktı, ancak enflasyonun gerisinde kalmaya devam etti.
İngiltere'de ağustos ayında sona eren 3 ayda ikramiyeler dahil edilerek hesaplanan toplam kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı. Temmuz'da yüzde 2,2 olan artış oranının ağustos ayında yüzde 2,1 olması bekleniyordu.
İkramiyeler hariç tutulduğunda ücretler yüzde 2 olan beklentinin üzerinde yüzde 2,1 yükseldi.
Sadece ağustos ayına bakıldığında ücretlerde artış temmuz ayındaki yüzde 1,7'den 2,2'ye hızlandı.
İngiltere'de işsizlik oranı ise ağustosta sona eren 3 ayda 42 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4, seviyesinde gerçekleşti.