Intel, dördüncü çeyrekte rekor ciro elde etti

Dünyanın en büyük çip üreticisi Intel, mali yılının dördüncü çeyreğine ilikin finansal sonuçlarnı açıkladı. Rekor ciro elde eden Intel, 2022 ilk çeyrek için kar tahminleri Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.

Intel dördüncü çeyrekte 19,2 milyar dolar olan analist beklentilerinin üzerinde 20,5 milyar dolar ciro elde etti. Net kar yıllık bazda yüzde 21 azalarak 4,6 milyar dolar oldu. Beklenti 3,2 milyar dolar kar elde edileceği yönündeydi.

Düzeltilmiş hisse başına kar da 91 cent olan analist beklentilerinin üzerinde 1,09 dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılının tamamında ise hisse başına kar 5,28 dolar, ciro 73,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 2022 ilk çeyrek için ciro beklentisini 18,3 milyar dolar, hisse başına kar beklentisini 0,70 dolar, düzeltimiş hisse başına kar tahminini 0,70 dolar olarak duyurdu.