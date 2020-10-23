Intel'in cirosu ve hisse başına karı azaldı

23 Ekim 2020

Kullanıcıların daha ucuz işlemcilere, çiplere yönelmeleri, koronavirüs salgınının işletmelerin ve hükümetlerin vergi merkezi harcamalarını kısmalarına yol açması Intel'in cirosunun ve hisse başına karının azalmasına yol açtı.

Intel, mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına karının yüzde 25 düşüşle 1,02 dolar olduğunu bildirdi. Düzeltilmiş hisse başına kar da yüzde 22 azalarak 1,11 dolar oldu. Analistler de hisse başına karın 1,11 dolar olacağını öngörüyorlardı.

Net kar yüzde 29 düşüşle 4,28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise yüzde 22 azalarak 5,1 milyar dolara indi. İkinci çeyrekte ciro ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 düşüşle 18,33 milyar dolara indi. Analistler cironun 18,25 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyorlardı.