Inveo, yatırım bankası için Dr. Önder Halisdemir ile anlaştı

Inveo Yatırım Holding, kuruluş hazırlıklarını yürüttüğü yatırım bankasının kuruluş faaliyetlerine ve sonrasına liderlik etmek üzere Dr. Önder Halisdemir ile anlaştı.

Inveo Yatırım Holding CEO'su Onur Topaç, Dr. Önder Halisdemir'e yatırım bankası kurma çalışmalarını yönetmek üzere tam yetki verdiklerini, BDDK'dan alınacak gerekli izinler sonrasında kendisinin bankanın yönetiminde görev alacağını bildirdi.

2020'de özsermayesini yüzde 310 büyüttü

Yatırım bankası kuruluş çalışmaları hakkında Inveo Yatırım Holding adına açıklama yapan CEO Onur Topaç şunları söyledi:



"Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni nesil bir değer yatırımcısı. 2020 yılında özsermayemizi yüzde 310 büyüterek 148 Milyon TL'den 606 Milyon TL'ye yükselterek güçlendirdik. Kaliteli ve deneyimli bir ekip ile büyümeyi hedefleyen şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla değer yaratmayı misyon ediniyor. Sermaye Piyasalarındaki 30 senelik deneyimimizi bir üst seviyeye çıkartmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak için bir yatırım bankası kurmak istediğimizi açıklamış ve bunun için bir danışma kurulu oluşturmuştuk.



Bu yolculukta çok değerli ve tecrübeli isimler olan Demet Özdemir ve Bora Oruç hem Yönetim Kurulu'muza hem de Yatırım Bankası çalışmaları kapsamında oluşturulan danışma kurulumuza katılmıştı. Şimdi ise ülkemizde yatırım bankası ve finansal teknoloji şirketleri denilince akla gelen ilk isim olan Dr. Önder Halisdemir ile kuruluş faaliyetlerimize ve sonrasına liderlik etmek üzere anlaşmış bulunuyoruz. Dr. Önder Halisdemir, kariyerinde birçok yeniliğe ve çeşitli sektörlerde önemli dönüşümlere imza atarken, ülkemizin ilk finansal teknoloji şirketlerini ekipleri ile kurmuş deneyimli liderlerden biri. Kendisi özel sermayeli en büyük yatırım bankası markasını oluşturmuş, hayata geçirdiği yenilikler, birçok uluslararası yarışmada ödüllendirilmiştir. Bu önemli başarıların ardından 5 yıl önce bankacılık alanında çalışma hayatına ara vermiş ve sivil toplum çalışmalarına yönelmişti. Tekrar yönetici olarak Inveo Yatırım Holding çatısı altında sektöre dönmesi grubumuz, ülkemizin finans ve sermaye piyasaları açısından önemli bir kazanımdır. Kendisi tam yetkili olarak yatırım bankası kurma çalışmalarını yönetecek ve gerekli BDDK izinlerinin alınması sonrasında, bankanın yönetiminde görev alacaktır."



Halisdemir: Güçlerimizi birleştirmeyi bir imkan olarak görüyorum



Inveo Yatırım Holding'e katılımı hakkında açıklama yapan ÖnderHalisdemir, görüşlerini şöyle dile getirdi:



"Dünyada ve ülkemizde, heyecan verici bir finansal dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme katkı sağlamak ve ülkemizden dünyaya iyi örnekler oluşturmak için sermaye piyasalarımızın itibarlı ve vizyoner kuruluşu Inveo ile güçlerimizi birleştirmeyi önemli bir imkan olarak görüyorum. Bu dönüşüm yıllarında, bankacılık alanında yerli, işinin ehli, geçmişi belli, vizyoner kurum ve zanaatkarlara ihtiyaç var. Birçok yerli bankamız yıllar içinde yabancı gruplar tarafından satın alınarak yabancılaştı. Yeni yerli kurumların sektöre girişi ve finansa taze sermaye kazandırılması konusunda devletimizin açtığı pencere yerinde ve önemlidir."