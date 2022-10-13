Inveo Yatırım Bankası'ndan sermaye artırımı kararı

Inveo Yatırım Bankası, sermayesini 300 milyon TL’den 500 milyon TL’ye artırma kararı aldığını duyurdu.

Inveo Yatırım Holding’den yapılan açıklamada artırımın 165 milyon TL’sinin holding tarafından karşılanacağı bildirildi. Sermaye artırımına Gedik Yatırım da 35 milyon TL ile iştirak edecek.

Sermaye artırımı sonrası bankadaki Inveo Yatırım Holding payı yüzde 78 Gedik Yatırım'ın payı yüzde 22 olacak.

Gedik Yatırım, 9 Haziran 2022 tarihli açıklamasında, yüzde 25'ine sahip olduğu 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası'nın faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştu.