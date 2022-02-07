Inveo Yatırım Holding pay geri alımı yapacak

Inveo Yatırım Holding, oluşturduğu 50 milyon TL geri alım fonuyla Borsa İstanbul’da pay geri alım işlemlerine başlayacağını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre geri alım planıyla piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding’in payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

Açıklamaya göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.650.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.650.000 adet pay) olarak belirlendi. Geri alım için ayrılacak fonun, 50 milyon TL olacağı açıklandı. Geri alım işlemleri konusunda genel müdür yetkilendirilirken yürütülecek geri alım işlemleri ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.