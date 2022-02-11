Inveo Yatırım, kripto varlık şirketi kuruyor

Gedik Yatırım'ın iştiraki Inveo Yatırım Holding kripto varlık şirketi kurma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada globalde ve Türkiye'de piyasa değerleri ve işlem hacmi itibarıyla oldukça hızlı gelişim gösteren, blockzincir teknolojisi destekli bir varlık türü olan kripto varlıklar ve finans sektörünün yeni ekseni olacak merkeziyetsiz finans alanında araştırmalarına devam ettiğini belirten şirket bu alanlarda yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek üzere, 10 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yüzde 100'üne sahip olacağı bir şirket kurulmasına karar verdi.

Açıklamada bu şirketin ana odağının kripto varlık, merkeziyetsiz finans ve blockzincir teknolojileri alanında faaliyet gösterecek şirketleri kurmak, faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak ve faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yapmak olacağı belirtildi.

Bu kapsamda kurulacak şirketin kuruluş sermayesinin 10 milyon TL olmasına ve bu kapsamda sürecin başlatılmasına, ilgili izinlerin alınması ve sürecin yürütülmesi için şirketimizin Genel Müdürü Onur Topaç ve ekibine yetki verilmesine karar verildi.