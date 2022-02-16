InvestAZ Yatırım'da üst düzey atama

InvestAZ Yatırım'da üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulunca 31 Ocak tarihinde alınan karar doğrultusunda Genel Müdürlük görevine Evren Karabulut atandı.



Evren Karabulut Kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olan Evren Karabulut, Rönesans Akademi'de İşletme Yönetimi (Pre-MBA) programını tamamladı. Sermaye Piyasalarında çeşitli kuruluşlarda yönetici pozisyonlarında görev alan Karabulut, Ocak 2018 – Ocak 2022 yılları arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Karabulut 15 Şubat 2022'den itibaren InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapacak.