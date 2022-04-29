iPhone satışları Apple'ın karını beklentilerin üzerine taşıdı

Apple Inc mali yılının ikinci çeyreğinde satış ve kar olarak Wall Street beklentilerinin üzerine çıkmayı başardı. Çip tedarikindeki sıkıntıları başarılı şekilde yöneten Apple, tüketicilerin yeni iPhone modellerine güçlü ilgilerinin etkisiyle Amerika kıtasında satışlarını yüzde 19 artırdı. Avrupa ve Çin'de ise satışlar tek haneli oranlarda arttı.

25 milyar dolarlık net kar açıkladı

Apple ikinci çeyrekte toplam cirosunu yüzde 8,6 artırarak 97,3 milyar dolara yükselterek 93,89 milyar dolar olan beklentileri geride bıraktı. İkinci çeyrekte net kar 25 milyar dolar, hisse başına 1,52 dolar oldu. Analistler ise 23,2 milyar dolar, hisse başına 1,43 dolar kar bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte sadece telefon satışlarından ciro yüzde 5,5 artarak 50,6 milyar dolar oldu. Beklenti 47,88 milyar dolar ciro elde edileceği yönündeydi.

Apple, ikinci çeyrekte hizmetler bölümünde satışlarını yüzde 17 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.

Mac bilgisayar satışlarıda yüzde 14,7 artışla 9,05 milyar dolar olan beklentileri aşarak 10,4 milyar dolar oldu.

Apple, ikinci çeyrek için yüzde 5 artışla hisse başına 0,23 dolar temettü dağıtacak ve 90 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacak.