İptal isteyen Gübretaş'a ihale yasağı

Gübre Fabrikaları, 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklandı. Karara karşı yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açılacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş'a 15.10.2021 tarihinde sözleşmeye davet tebligatı gönderildiği belirtilirken, ihale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirkete ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmenin şirket açısından imkânsız hale geldiği ifade edildi.

Şirket bu durumun "aşırı ifa güçlüğü" doğurduğunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep etti.

İptal başvurusu kabul edilmedi

Şirket, açıklamasında başvurunun TİGEM tarafından kabul edilmediği ve şirketin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair kararın Resmi Gazete'nin 17.11.2021 tarihli nüshasında yayınlandığı belirtildi.

Karara karşı idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacak.

Şirket açıklamasında kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlar içindeki payının 2020 yılında yüzde 0,30, 2021 yılının ilk dokuz ayında ise yüzde 0,15 olarak gerçekleştiğini, bu nedenle sözkonusu altı aylık yasak kararının satışlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.