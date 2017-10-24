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Irak'ın petrol ihracatı geriledi

Irak'ın petrol ihracatı ekim ayında gerildi. Ülkenin güneyinden yapılan ihracat günlük 110 bin varil, kuzeyinden yapılan ihracat ise günlük ortalama 100 bin varil azaldı.

Irak'ın petrol ihracatı geriledi
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OPEC'in ikinci büyük petrol ihracatçısı Irak'ın ihracatı ekim ayında azaldı.

Buna göre, 1-22 Ekim tarihleri arasında Irak'ın güneyinden ihracat günlük ortalama 110 bin varil gerileyerek 3,13 milyon varil seviyesine indi.

Aynı dönemde kuzeydeki petrol sahalarından yapılan ihracat da eylül ayına göre günlük ortalama 100 bin varil azalarak 460 bin varil seviyesine düştü.

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