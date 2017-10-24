Irak'ın petrol ihracatı geriledi

24 Ekim 2017

OPEC'in ikinci büyük petrol ihracatçısı Irak'ın ihracatı ekim ayında azaldı.

Buna göre, 1-22 Ekim tarihleri arasında Irak'ın güneyinden ihracat günlük ortalama 110 bin varil gerileyerek 3,13 milyon varil seviyesine indi.

Aynı dönemde kuzeydeki petrol sahalarından yapılan ihracat da eylül ayına göre günlük ortalama 100 bin varil azalarak 460 bin varil seviyesine düştü.