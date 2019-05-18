İran 2 milyon varil 'ucuz' petrol satacak

18 Mayıs 2019

İran Petrol Bakanlığının Enerji Borsası (IRENEX) Temsilcisi Emir Hüseyin Tebyaniyan, 2 milyon varil hafif ham petrolü, 21 Mayıs'ta 67,28 dolar fiyatla borsada satışa sunacaklarını açıkladı.

Tebyaniyan, önceki satışlarda 35 bin varil olarak belirlenen en az satış miktarının 1000 varil olarak değiştirildiğini, böylece alıcıların risklerinin azaltıldığını belirtti.

İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74,85 dolara, ikinci kez ise 11 Kasım'da 700 bin varil petrolü 64,97 dolara satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80'i döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

Öte yandan İran, 21 Ocak'ta 52,42 dolar, 4 Şubat'ta 56,24 dolar üzerinden 2 milyon varil ham petrolü borsada satışa çıkarmış ancak bu iki satış alıcı bulmamıştı.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,21 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetimi, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmiş, yaptırımları geri getirmişti.

2018 Kasım'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreli muafiyet tanıyan ABD, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hedefiyle 2 Mayıs'ta bu izni sonlandırma kararı almıştı.

Kaynak: AA