İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye’de faaliyet gösteren İran merkezli Bank Mellat hakkında dikkat çeken bir karar alındı. BDDK’nın incelemesi sonrasında bankanın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi için verilen faaliyet izni kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararında, Bank Mellat’ın merkezinin İran’ın başkenti Tahran’da bulunduğu belirtilirken, İstanbul Türkiye Merkez Şubesi hakkındaki kararın yapılan inceleme sonucunda alındığı ifade edildi.
BDDK’nın kararıyla Bank Mellat’ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni sona erdirildi.
Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Bank Mellat’ın Türkiye’deki şubesine ilişkin faaliyet izninin kaldırılması resmiyet kazandı.
BDDK hangi durumlarda faaliyet iznini kaldırabiliyor?
BDDK, bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturması halinde faaliyet izninin kaldırılması yönünde karar alabiliyor.
BDDK ayrıca bankaların faaliyet izinlerini kaldırma ve bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretme yetkisine sahip.