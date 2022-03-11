İran ile görüşmeler durdu, petrol yükselişe geçti

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığı, yaptırımların Rusya'nın petrol ve gaz satma kabiliyetini azaltmasının beklendiği bir ortamda küresel bir petrol arz krizinin önüne geçilmesi için güvenilen İran konusunda da morallere bozan bir açıklama geldi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması, İran'a ABD yaptırımlarının kaldırılması için sürdürülen ve 1,3 milyon varil/gün İran petrolünün piyasaya gelmesinin önünü açacak görüşmelere ara verildiğini duyurdu.

Borrell'in Twitter üzerinden duyurduğu gelişme sonrasında ICE'de Brent petroülünün varil fiyatı düne göre 4 dolar artışla 113,75 dolar seviyesine çıktı. Brent petrol haftaya 118 dolar seviyesinden başlamıştı.

NHYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da şu sıralarda 4,22 dolar artıyla 110,25 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları düşüşte ama haftayı yükselişle kapatacak

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasının ardından geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 1.990 dolara geriledi. Spot altın bu haftayı 1.967 dolardan açmıştı.