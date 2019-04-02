İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?

02 Nisan 2019

ABD, İran ekonomisine yönelik yaptırımlarını, şu ana kadar temas etmediği alanlara da tesir edecek şekilde genişletmeyi düşünüyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, İran nükleer anlaşmasından geçen yıl Mayıs ayında çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kararının yıl dönümünde yaptırımların kapsamını genişletmek istiyor.

Trump'ın çekildiği nükleer anlaşma Tahran'ın nükleer programının kapsamını daraltması karşılığında İran'a yıllardır uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. ABD anlaşmadan çekildikten sonra İran'ın petrol ihracatını sınırlayan yaptırımlarını tekrar devreye aldı.

Yetkili, yeni yaptırım kurgulamanın vakit aldığını ve Hazine Bakanlığı'nın çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yıl dönümü civarlarında ne kadar fazla adım atabilirsek o kadar iyi olur. Yaptırımların caydırıcı etkisinin sürmesini istiyoruz. Şirketlerin İran ile çalışmaya devam etmenin artık kötü bir fikir olduğunu düşünmeye devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

ABD'nin kullandığı başlıca yaptırım araçları arasında İran'ın petrol ihracını sınırlamak bulunuyor. Washington, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye yaptırımlardan muafiyet tanımış olsa da, bu kararını değiştirebilir. Yetkili, ABD'nin muafiyetlerden tamamen vazgeçebileceğini belirterek, "Bana göre o tarafa doğru ilerliyoruz" görüşünü dile getirdi.

ABD'nin daha önce OPEC'in dördüncü büyük üreticisi İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini hatırlatan yetkili, ABD'nin yurt içi petrol üretiminin oluşacak açığı kapatabileceğini söyledi. Ocak ayında bir açıklama yapan ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook da, "İran ham petrolünün ithaline daha fazla muafiyet tanımayı düşünmüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Diğer taraftan analistler, ABD'nin Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'ye tanıdığı, Mayıs ayında süresi dolacak olan toplam 1.1 milyon varil/gün tutarındaki muafiyeti uzatacağını düşünüyorlar. Buna göre İtalya, Yunanistan ve Tayvan'a muafiyetin kaldırılması ise olası.

Kaynak: Reuters