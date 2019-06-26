İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!
Jeopolitik risk algısındaki artış ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair endişeler küresel piyasalarda negatif hava estiriyor. Altın, Frank, hatta bitcoin yatırımcının yeni adresi... Evrim Küçük'ün haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.