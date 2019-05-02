İran yasağının etkisi: Rafineriler yenilenmeli

02 Mayıs 2019

İran yaptırımlarının şirketleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, rafinerilerin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Firmaların yaptırımlardan tedirgin olduğunu görüyoruz. Rafinerilerimizin teknolojilerini yenilememiz gerekiyor. ABD'nin tek taraflı aldığı karar tüm ülkeleri olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Geçen hafta, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da, Tüpraş rafinerisinin İran petrolüne uyumlu olduğuna dikkati çekerek muafiyetin uzatılması konusunda ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Aksoy, Tüpraş'ın ABD'nin İran yaptırımları konusunu çok yakından takip ettiğini ifade ederek, "Rafineri İran petrolüne uygun, ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz" demişti.

Türkiye'nin İran'dan alımı ne kadar?

Trump yönetimi, İran'dan petrol alımı için 180 gün süreyle Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a muafiyet tanımıştı. Söz konusu iznin süresi 2 Mayıs itibariyle sona erdi.

Türkiye, muafiyetin başladığı Kasım 2018'den Ocak sonuna kadar İran'dan toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.