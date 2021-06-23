İrlanda Bank of Ireland'daki payını satıyor
İrlanda'da hükümet Bank of Ireland'daki payını satmak için harekete geçti.
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İrlanda hükümeti, Bank of Ireland'da bulunan yüzde 13,9 hissesini satmak için harekete geçti.
Maliye Bakanı Paschal Donohoe yaptığı açıklamada, hisse satışının gelecek
6 ay içinde gerçekleştirileceğini ve satışa Citigroup Global Markets'ın aracılık edeceğini bildirdi.
İrlanda hükümeti global finansal kriz döneminde Bank of Ireland'a destek olmak için hisse almıştı.