İş Bankası, 5 milyar dolarlık borçlanma için yetki verdi

Türkiye İş Bankası yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar dolar veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

KAP'a yapılan açıklamada, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde olabileceği belirtilen ihracın özelliği ile ilgili olarak, "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı" ifadesi kullanıldı.