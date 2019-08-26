İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor

26 Ağustos 2019

Milli Mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95'nci yaşını kutluyor. 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan İş Bankası, Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar TL’lik konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda bulunuyor.

5 yıl sonra 100 yaşına basacak ve bir asrı devirecek olan bankadan kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "95 yılı geride bırakan ve Türkiye’de “iktisadi bağımsızlığın adresi” olan İş Bankası, “toplumdan aldığını toplumla paylaşma” temel prensibi çerçevesinde, bundan sonra da ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunmaya devam edecek" vurgusu yapıldı.

7.7 milyon müşteri dijital kanalları kullanıyor

Açıklamada kurumun bugün geldiği nokta itibariyle de bazı bilgiler paylaşıldı. "Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek, en yeni ve ilk olanı sunma vizyonu ile geçmişte Bankamatikte, telefon bankacılığında, internet bankacılığında hep ilklere imza atan banka, müşterilerin ihtiyaçları nereye doğru evriliyorsa o yönde en hızlı, en kolay olanı ilk yapma konusunda teknoloji odaklı iş yapış biçimlerini sürekli güncelliyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İş Bankası’nın dijital kanalları kullanan müşteri sayısının 7.7 milyona ulaştığı kaydedildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı:

* Bankanın destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’ndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu. Banka; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi çatısı altında kurduğu ve 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmaya başladı.

Çin'den sonra KKTC'de inovasyon merkezi

* Banka, 2016 yılında Silikon Vadisi’nde teknoloji iştiraki SoftTech’e bağlı kurduğu MaxiTech adlı şirketi ile teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri yakından takip ederek, bunu iş yapış biçimlerine uyarlıyor. Banka, geçtiğimiz Ekim ayında Çin’de, Temmuz ayında da KKTC’de inovasyon merkezleri açtı.

* İş Bankası’nın Darüşşafaka işbirliğiyle hayata geçirdiği “81 İlden 81 Öğrenci” projesi ile 2008 yılından bu yana her sene 81 öğrencinin Darüşşafaka’daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor.

3 bin altın genç ödüllendirildi

* Satranç sınıflarının sayısı 24 bine ulaşan banka “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile çocuklara 14 milyon kitap armağan etti. Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü “Altın Gençler” uygulaması ile de üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi.

* TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılı sonunda “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçiren banka, bu proje kapsamda yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikti.

* İş Sanat çatısı altında faaliyet gösteren Konser Salonu, Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve arkeolojik kazılara destekler ile değer yaratan banka, geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara Ulus’taki tarihi binasında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni açtı.

1930'da varlığını ülke sınırları dışına taşıdı

İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930’lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg Şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına da taşıdı. Banka bugün yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor.