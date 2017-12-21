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İş Bankası, Çin'den 400 milyon dolar kredi aldı

İş Bankası, Çin'den yapılan ithalatın finansmanı için The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi temin etti.

İş Bankası, Çin'den 400 milyon dolar kredi aldı
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İş Bankası, The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Konuya ilişkin bankadan KAP'a yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlandığı bilgisine yer verildi.

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