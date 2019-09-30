İş Bankası diğer banka hesaplarını TekCep'te buluşturuyor

30 Eylül 2019

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

İş Bankası, ticari müşterilerinin diğer bankalardaki hesaplarını tek platformdan takip edebilecekleri dijital nakit yönetim sistemi TekCep'i tanıttı. Ürünün lansmanında konuşan ve farklı, en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken, ilk olanı da hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TekCep özelliğinin birden fazla banka hesabını yönetmek zorunda olan tüzel kişiler için çok faydalı olacağını ifade etti.

TekCep ile tüm hesaplar tek bir uygulamada

İş Bankası müşterisi firmalar, TekCep hizmeti sayesinde, vadeli-vadesiz hesaplarının bulunduğu diğer bankaların dijital kanallarına girmelerine gerek kalmadan veya e-postalarına bakmadan, tek bir ekrandan hesap hareketlerini görebiliyor. Halihazırda tüm bankaların müşterilerine sağladığı, hesap hareketlerinin müşterinin talep ettiği ortama veri olarak aktarıldığı online hesap ekstresi hizmetleri, İş Bankası müşterilerine tek ekran üzerinden sunulmuş oluyor. Şu anda sadece İşCep üzerinden kullanılabilen hizmet, ilerleyen dönemde İş Bankası İnternet Şubesi kanalıyla da kullanılabilecek.

TekCep özelliği, İşCep uygulamasında Diğer Varlıklarım sekmesinin altında hizmete sunulacak. TekCep uygulamasından sorgulama yapılmak istenen bankaya ait bilgilerle bir defaya mahsus yapılan kayıt sonrasında güvenli bir şekilde diğer bankalara ait ekstreler İşCep üzerinden güvenle takip edilebilecek.

Şimşek: Zaman tasarrufu ve kolaylık sağlayacak

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TekCep’in tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, İş Bankası olarak, günümüzde artık hayatın her alanına nüfuz eden teknolojideki değişim ve dönüşümü kurum içinde uygularken, bir yandan da sağladıkları hizmet ve ürünlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerine destek olduklarını söyledi. Günümüzde müşterilerin artık daha hızlı, daha kolay ve ergonomik olanı tercih ettiklerini belirten Şimşek, “Müşterilerimizi farklı, en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken, ilk olanı da hayata geçirmek için çalışıyoruz, TekCep özelliğiyle tüzel kişi müşterilerimize nakit yönetiminde zaman tasarrufu yaratıyor ve bankacılık işlemlerini yönetmede ciddi bir kolaylık sağlıyoruz” dedi. Şimşek, bu hizmetin, Avrupa ve Amerika’da bile hala tam uygulanamayan, kısıtlı örnekleri bulunan açık bankacılık uygulamalarına iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

İşCep'i kullanan 135 bin tüzel hesap var

İşCep'in TekCep özelliğinin şu aşamada sadece ticari hesap sahibi tüzel kişiler tarafından kullanılabileceğini söyleyen Şimşek, "Bu ürünü planlarken birden fazla banka ile çalışan müşterilerimizin genellikle tüzel kişiler olduğunu gözlemledik. Şu anda İşCep'i tüzel kişi olarak kullanan 135 bin müşterimiz var. Onlar için çok faydalı bir özellik olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Ertem: Teknolojinin yapabileceği hiçbir işi insana yaptırmamak için çalışıyoruz

Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem de “İş Bankası ile bugüne kadar birçok ilke birlikte imza attık. Bu kez de işimiz, ticari müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmaktı. Biz, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için hayata zaman yaratıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin yapabileceği hiçbir işi insana yaptırmamak için çalışıyoruz. TekCep, bunun güzel bir örneği. İş Bankası’nın ticari müşterileri, İşCep uygulamalarında yer alan TekCep sayesinde, diğer bankalardaki hesaplarını tek uygulama içinde görüp zaman kazanacaklar. Kazandıkları zamanı da potansiyelleriyle fark yaratacakları işlere harcayabilecekler” diye konuştu.