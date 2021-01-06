İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

İş Bankası'nda Genel Müdür Adnan Bali'nin görevini bırakacağını açıklamasının ardından genel müdürlük görevi için genel müdür yardımcısı Hakan Aran'ı önerdiklerini duyurdu. Genel Müdürlüğü pozisyonu için ismi geçen Hakan Aran, 2008 yılından bu yana İş Bankası'ndan genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hakan Aran kimdir?

Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu.

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.

1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.