İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Gereken her tedbiri alacağız

24 Mart 2020

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı açıklamada “bir hafta içinde rüya gibi bir hafta geçirdiklerini” ifade ederek, “Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz” dedi. Müşterilerinin maaş anlaşması olsun olmasın maaş ödemelerini gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle gerçekleştirmelerine olanak sağladıklarını kaydeden Bali, bunu istihdam azaltmama şartına bağladıklarına da dikkat çekti.



Tüm çalışanlara aylık brüt 3500 TL ödeme



Toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırarak, sendikal örgütlenmenin bir farkı olarak enflasyon beklentilerinin ötesinde ve düşük maaşlıları da koruyacak şekilde, yüzde 16-14-11 şeklinde kademeli, her halükarda 500 TL’nin altında olamaz düzenlemesi ile zam yaptıklarını belirten Bali, şunları söyledi: “Böylece, çalışanlarımızın ücretlerine ortalamada yüzde 15,28 artış sağlamış olduk. Toplamda ise 21 bin 67 çalışanımız yüzde 15 ve üzerinde artış alacak. 14’er günlük dönüşümlerle %50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanımızın online-realtime bağlantılı olarak evden çalışması (yaklaşık 9.000 kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5.000 kişi) uygulamasına geçtik. İşyerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere, (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hariç) aylık 3.500 TL brüt ödeme başlattık.”



Taşra dahil tüm şube ve merkezlerinde gerekli dezenfektan önlemlerini aldıklarını kaydeden Bali, “Kanaatimce bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik. Bütün bunları da önceden hazır olan ‘Acil Durum Eylem Planları - Bulaşıcı Hastalıklar’ faslı kapsamında, tek tek Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları başta olmak üzere şahısların ve sorumlulukların tanımlandığı Kriz Yönetim Ekip ve Komiteleri ile, ayrıca sendikal örgütlenme dahil kurum ve kurallarımızla, önce insan yaklaşımımızla, en önemlisi samimiyetimizle yaptık” dedi.



Bali, koronavirüs salgını sürecinde de banka olarak her zaman ülke ve toplumun önceliklerini gözeten yaklaşım ile hareket ettiklerinin altını çizerek, “Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu kapsamda da ihtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız” diye konuştu.