İş Bankası Genel Müdürü Bali: Söylentiler gerçek dışı
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır. Bu tür söylentilere itibar edilmemelidir" dedi.
Bali, "Adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yapılan açıklamalar doğru değildir. Sosyal medyada LinkedIn haricinde hiçbir mecrada hesabım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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