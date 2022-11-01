İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Bankalar riske açık hale geldi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’nin bir an önce serbest piyasa ekonomisi koşullarına geri dönülmesi gerektiğini vurgulayarak menkul kıymet tesisi uygulaması ile bankaların riske açık hale geldiğini belirtti.

BloombergHT’ye konuşan Aran, Merkez Bankası'nın bir yandan faizleri indirirken bir yandan da kısıtlayıcı adımlar attığını dile getirerek müşterilerin tasarruf tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm güçlerini yatırımları desteklemek için seferber ettiklerini ifade eden Aran, menkul kıymet tesisi uygulamasının bankaları büyümeyi desteklemekten alıkoyduğuna işaret etti.

Döviz mevduatlarının bankalar için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Aran, şöyle devam etti: "Krediye erişimde güçlük olması ekonomik aktivitede sorun yaratıyor. Kredi kısıtlaması arzu edilen sonucu vermekten uzak. Döviz mevduatında müşterilerin tercihlerine saygı gösteriyoruz. İş Bankası olarak döviz mevduatı miktarımızdan memnunuz, hesapları kabul etmeye devam edeceğiz."

Aran, menkul kıymet tesisi uygulamasının faizlerin ani şekilde artması durumunda risk yaratabileceğine dikkat çekerek "Beş yıl kısa bir süre değil, para politikasında her türlü değişikliği görebiliriz. Bankalarda gelecek yılın karları bu yıl gibi olmayacak. Enflasyondan arındırılsa sektörü karları çok daha düşük seviyede olacak. Bir an evvel serbest piyasa koşullarına geri dönmeliyiz" diye konuştu.