İş Bankası grubunda atama

İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanlığı görevine Barış Karakullukçu getirildi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Karakullukçu, İş Bankası ve iştiraklerinin girişimcilik alanındaki faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak üzere Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı olarak görev alacak.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakullukçu, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

Kariyerine 1996'da IBM & SA'da (I-Bimsa) danışman olarak başlayan Karakullukçu, 1997'de PricewaterhouseCoopers'ta (PWC) yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2001-2005 yıllarında danışmanlık firması Accenture'da global iş çözümlerinden sorumlu olarak 25'ten fazla ülkede görev yapan Karakullukçu, 2005'te Accenture Türkiye'ye geçip, 2010'da şirket ortağı oldu.

Mudo'da 2012-2016 arasında yürütme kurulu başkanlığı ve üst düzey yönetici (CEO) olarak görev yapan Karakullukçu, 2017-2018'de Turkcell'in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yönetti. IBM'ye Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atanan Karakullukçu 2020'de Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Karakullukçu'nun Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunuyor.