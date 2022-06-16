İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini açtı

Türkiye İş Bankası, çiftçilere yönelik çözümler sunacağı tarım ihtisas şubesini Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde açtı.

İlk tarım ihtisas şubesinin açılması kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, tarım ihtisas şubelerinin kendileri için bir milat olacağını söyledi. Aran, devamında şunları kaydetti: “Böyle bereketli bir ovada ilk tarım ihtisas şubesini açıyor olmak bize heyecan veriyor. Bankacılık değişiyor, evriliyor. Aslında her iş birbirine yaklaşıyor, içinde bulunduğumuz dijitalleşme döneminde şekil değiştiriyor. Bu süreçte bankacılık ve tarım da sadece olduğu gibi kalmıyor. Bütün konular iç içe geçmeye başlıyor. Eğer siz iyi bir banka ve iyi bir çiftçiyseniz işinizi kendi başınıza çok iyi yapabiliyorsunuz ama bir araya geldiğiniz zaman çok daha mükemmel hale geliyoruz."

Aran, tarım ihtisas şubelerinde sadece finansmanı değil, teknolojiyi de çiftçilerle buluşturacaklarını ifade etti.

Amaçlarının çiftçileri desteklermiş gibi yaparak onları ekonomik açıdan zor duruma düşüren krediler vermek olmadığını vurgulayan Aran, "İyi bir çiftçi, iyi bir yazılımcı ve iyi bir bankacı bir araya geldiğinde bu ülkede yazılamayacak bir başarı hikayesi, aşılamayacak engel yok." dedi.

Aran, Saruhanlı'daki tarım şubesinden edinecekleri tecrübeyle, gelecek dönemde tarımda öne çıkan diğer bölgelerde de ihtisas şubeleri açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.