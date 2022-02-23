İş Bankası: İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı IS Bank ile ilişkimiz yok

İş Bankası, İngiltere'nin dün yaptırım uygulanacağını açıkladığı beş Rus bankası arasında yer alan "IS Bank" ile bankanın herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankası ve üç Rus vatandaşına yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır" denildi.