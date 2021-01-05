İş Bankası 'istifa iddiasını' yalanladı
İş Bankası, bankanın Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
İş Bankası, bankanın Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, ''Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Bloomberg haber ajansı, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin görevinden ayrılmayı planladığını ve yarın saat 10.00'da toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.