İş Bankası, Moka'yı 3,8 milyon dolara satın alıyor

27 Temmuz 2020

Türkiye İş Bankası, Moka Ödeme Kuruluşu hisselerinin tamamının 3,8 milyon dolar bedelle satın alınmasına yönelik işlemler için genel müdürlüğü yetkilendirdi. İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin %100 oranında payının 3,8 milyon ABD Doları bedelle Bankamızca satın alınması, söz konusu satın alma işlemine ilişkin olarak mevcut ortaklarla pay alım sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili dokümanların imzalanması, satın almaya ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir."

Sanal POS, mobil ödeme ve fatura ödeme sistemleri sunan ödeme kuruluşu Moka, BDDK’dan ödeme kuruluşu lisansını 12 Nisan 2016 tarihi itibariyle almıştı.