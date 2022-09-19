İş Bankası, Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığına yönelik haberlerin ardından İş Bankası Mir operasyonunu askıya aldığını açıkladı.

Bankadan Reuters'a yapılan açıklamada, "OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" denildi.

Financial Times'ta geçen hafta yer alan haberde, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.