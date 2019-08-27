İş Bankası üst yönetiminde atamalar
İş Bankası’na bağlı sigorta şirketlerinin üst yönetimi değişti.
İş Bankası’nın sigorta şirketi Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, bireysel emeklilik şirketi Anadolu Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan ile reasürans şirketi Milli RE’nin Genel Müdürü Hulki Yalçın emekliliklerini isteyerek görevlerinden ayrıldı. Buna göre Anadolu sigorta genel müdürlüğüne İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sencan, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü’ne İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk atandı. Ayrıca İş Faktoring Genel Müdürü Erdal Aral'da emekliliğini istedi ve yerine Ömer Karakuş atandı.