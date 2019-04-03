İş Bankası ve Paynet arasında işbirliği

03 Nisan 2019

Maximum Mobil kullanıcılarının e-ticaret siteleri ya da mobil uygulamalarında sadece cep telefonu numaralarını girerek satın alma deneyimini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmelerine olanak sağlayan “Maximum Mobil ile Öde” yöntemi, Paynet altyapısındaki firmalar tarafından da kullanılabilecek.

İş Bankası ve Paynet işbirliği kapsamında Maximum Mobil kullanıcıları, Paynet üye işyerlerinden sadece cep telefonu numarası ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital çağda teknoloji sürekli gelişip çok daha ileri noktalara giderken, yeni gelişen teknolojileri yalınlaştırıp müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetler sunma konusunda çok yönlü çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Sezen, “Maximum Mobil ile Öde’nin geçerli olacağı e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılmasında, fintech işbirliklerine de önem veriyoruz. Paynet ile yaptığımız işbirliğini de fintech ekosistemindeki değer zincirine önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz ise işbirliğinin, hem Paynet üye işyerlerine hem de Maximum Mobil kullanıcılarına daha kolay bir alışveriş deneyimi yaşatacağını belirterek, “Paynet, tüm organizasyonuyla işletmelerin ödeme ve tahsilat deneyimlerini kolaylaştırıcı yeni çözümler katmaya devam edecektir” dedi.

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.; 20.000’e yakın orta ve büyük ölçekli işletmeler ile bayilerin tahsilatlarını, geliştirdiği finansal ve teknolojik çözümlerle kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor. Şirket, özellikle bayi ağında faaliyet gösteren firmalar için yarattığı etkin çözümler sayesinde yıllık 1,5 milyar TL lik ödeme trafiğine aracılık ediyor.