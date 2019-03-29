İş Bankası YKB Ersin Özince görevi bıraktı

29 Mart 2019

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin bugün yapılan genel kurulda görevinden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Özince munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın bugün İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ersin Özince'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sezgin Yılmaz'ın seçilmesine karar verildiği bildirildi.

2011 yılından beri görevdeydi

1953, Havran doğumlu Özince, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ersin Özince, İş Bankasının çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. 1994 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Özince 28 Ekim 1998'de İş Bankasının 15. Genel Müdürü olarak atandı. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özince 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

İki dönem bankaların başındaydı

Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006,01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Özince banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.