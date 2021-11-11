İş Bankası'na 832 milyon dolarlık sürdürülebilir sendikasyon

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci işlemi olan, 434 milyon Euro ve 328 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı.

Banka, toplamda 832 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşmasıyla, 2020 Kasım ayında tamamladığı işlemi % 110 oranında yenilemiş oldu.

9 Kasım 2021 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank ve Commercial Bank of Qatar koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %1,75, dolar diliminde ise Libor + %2,15 oldu.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 17 ülkeden 37 bankanın katılımı ile bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam katılım tutarını artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

İş Bankası tarafından gerçekleştirilen ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Bankanın karbon emisyon miktarını azaltması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplam 832 milyon dolar tutarı ile sonuçlandırdığımız yeni sendikasyon kredimiz, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz işlemi takiben ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. ‘İş Bankası Bankacılığı’ olarak tanımladığımız, paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan iş modelimizin temelinde yer alan sürdürülebilirliği, kurumsal stratejimizin odak noktalarından biri olarak konumlandırıyoruz. Hem çevresel hem sosyal alandaki etkilerimizi gözeterek belirlediğimiz performans kriterlerini içeren bu işlemle de sorumlu bankacılık anlayışımızın yeni bir örneğini sunuyoruz. Türkiye’nin aktif büyüklük bakımından en büyük özel bankası olan İş Bankası reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.