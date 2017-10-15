İş Bankası'na ICBC'den 250 milyon dolar kredi

15 Ekim 2017

Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China'dan (ICBC) 250 milyon dolarlık kredi sağladı. ICBC Turkey Bank AŞ'nin koordinatörlüğünde temin edilen ve vadesi 3 yıl bir hafta olan kredi, genel kurumsal amaçlar ve dış ticaretin finansmanı çerçevesinde kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, krediye ilişkin törende yaptığı konuşmada, ICBC ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, sağladıkları uzun vadeli kredinin İş Bankası'nın ekonomiye olan desteğine katkı sunacağını ifade etti.

ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang ise, ICBC Turkey olarak Türk finans piyasasına güçlü bir bağlılıkları olduğunu, bu kapsamda İş Bankası'na söz konusu kredinin tahsisi için aracılık yaptıklarını, başarıyla sonuçlanan bu işlemin ICBC'nin, hem İş Bankası'na hem de Türk ekonomisine duyduğu inanç ve güveni sergilediğini belirtti.

Kaynak: AA