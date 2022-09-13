İş Bankası’na KOBİ’ler için 100 milyon dolarlık yeni kaynak

Türkiye İş Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredi, KOBİ'lerin likidite ihtiyaçlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında yüksek düzeyli artışların gerçekleştiği ve tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, COVID-19 salgınının ekonomide yarattığı etkilerin devam ettiği mevcut ekonomik konjonktürde, AIIB’den aldıkları uzun vadeli kaynağı KOBİ’lerin kullanımına sunmanın önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu kaynağın, işletmelerin finansal dayanıklılığının artmasını ve yeni istihdam imkanlarının yaratılmasını olumlu etkileyeceğini ifade eden Yalçın, “Uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güvenin bir göstergesi olan bu kredi, Türkiye İş Bankası’nın AIIB ile gerçekleştirdiği ilk işlem. Bankamızın işbirliği içerisinde olduğu uluslararası finansal kuruluşlar arasına AIIB gibi saygın bir kurumun da katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelecek dönemlerde de AIIB ile olan ilişkinin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.