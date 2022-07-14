İş Bankası’na Orta ve Doğu Avrupa'nın 'En İyi Dijital Bankası’ ödülü

Türkiye İş Bankası, Euromoney'nin düzenlediği Awards for Excellence Ödülleri’nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası’ ödülüne layık görüldü. Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Lüle, her geçen gün artan bir ivmeyle hızlanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan, rutin alışkanlıkları ve beklentileri değiştiren dijitalleşmenin, bankacılık sektörü de dâhil tüm alanları etkilediğini, müşterilerin artık her an ve her yerde ulaşabileceği en kolay hizmeti aradığını aktardı.

İşCep'in kullanıcı sayısı 10,5 milyonu aştı

Bankacılık sektöründe de müşterilere beklentileri doğrultusunda kusursuz bir deneyim sunmak ve baştan sona dijitalleşmiş en sade süreçleri sağlamak adına uzun süredir önemli çalışmalar yapıldığını belirten Lüle, şunları kaydetti: “Finans gibi hızla değişen koşullara ve müşteri taleplerine uyum sağlama konusunda son derece dinamik bir sektörde biz de 'Geleceğin Bankası' olma vizyonumuz çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimize en kolay, en hızlı ve en güvenli deneyimleri sunmaya devam ediyoruz. Görünmez bankacılık alanındaki yaklaşımımız, müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda, bulundukları ve çözüm aradıkları temas noktalarında sürtünmesiz bir deneyim sunmak. 2022 yılı haziran ayı sonu itibarıyla bankamızın mobil bankacılık uygulaması İşCep'in kullanıcı sayısı 10,5 milyonu aştı, dijital işlemlerin tüm işlemlere oranı yüzde 95'in üzerinde seyrederken, bunun yüzde 75'ini mobil bankacılık kanalı oluşturuyor. Müşterilerin her birine özel kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi sunabilmek adına şu anda 567 fonksiyonu bulunan İşCep’i sürekli geliştiriyoruz."

Lüle, yapay zeka destekli sanal asistan Maxi'nin, sahip olduğu 450 farklı yetenekle 2022 yılının altıncı ayı itibarıyla 7 milyon kullanıcıyla 53 milyon diyalog kurduğunu bildirdi. Robotik süreç otomasyonu ile 596 süreci otomatize ederek 2022 yılında yaklaşık 27 milyon işlem, 69 milyon bildirim ve 29 milyon sorgunun bu şekilde yapılmasını sağladıklarını belirten Lüle, "Maksimum Mobil’i tüm kart yönetimi hizmetlerinin yapılabildiği bir banka cüzdanı olmasının ötesinde, dijitalde uçtan uca satın alma deneyimi sunan bir bakış açısı ile geliştirerek e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizi Pazarama ile kapsayıcı, kaliteli ve yenilikçi bir ekosisteme dönüştürdük." ifadelerini kullandı.