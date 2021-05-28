İş Bankası'na yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni kaynak

Türkiye İş Bankası, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan, 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı.

Banka, böylece, toplamda 964 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasıyla, geçen yıl Mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 110’un üzerinde bir oran ile yenilemiş oldu. İş Bankası tarafından sağlanan kredi, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen işlemler arasında özel bankalar içinde en yüksek tutarlı işlem oldu.

27 Mayıs 2021 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatör, Standard Chartered Bank ve Bank of America sürdürülebilirlik koordinatörü ve Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde2,25, ABD Doları diliminde ise Libor + yüzde2,50 oldu.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Banka tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında, sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “2021 yılında devam eden zorlu piyasa koşullarına rağmen, çok sayıda bankanın katılımı ile toplam 964 milyon ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzalamış olmamız, uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ederken, sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemimize de imza atmaktan çok memnunuz. Bu işlem, kaynağın temininden kullandırımına kadar uçtan uca tasarlanmış iş modelimizin başarılı bir örneği olma özelliği taşıyor. Sadece çevresel değil sosyal etkilerimizi de göz önüne alarak belirlediğimiz performans kriterlerimiz ile sorumlu bankacılık anlayışımızı pekiştiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 631 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, sağlanan bu kredilerle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.