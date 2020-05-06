İş Bankası’na yeni genel müdür yardımcısı

06 Mayıs 2020

Türkiye İş Bankası’nın üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Gürsoy, Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış Bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Gürsoy 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gürsoy, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2006’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olan Gürsoy, ardından aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2011’de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015’te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Gürsoy, Mayıs 2020’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.