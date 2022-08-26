İş Bankası'na yeni kaynak

İş Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi sonucunda beş yıl vadeli toplam 227 milyon dolar finansman temin etti.

KAP'a yaptığı açıklamaya göre banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 127 milyon dolar ve IFC'den 100 milyon dolar temin etti.

Kaynak kadın girişimcilerin finansmanı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil konut kredileri için kullanılacak.