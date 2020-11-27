  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. İş Bankası'ndan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması
Takip Et

İş Bankası'ndan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması

İş Bankası, ICBC ile üç yıl vadeli 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China Grubu (ICBC)  ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Eximbank, ICBC ile 2 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştı.

Eximbank'tan 200 milyon euroluk yeni kredi anlaşmasıEximbank'tan 200 milyon euroluk yeni kredi anlaşmasıEkonomi Haberleri