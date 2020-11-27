İş Bankası'ndan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China Grubu (ICBC) ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Eximbank, ICBC ile 2 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştı.