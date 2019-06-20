İş Bankası'ndan 800 milyon liralık yeni ihraç

20 Haziran 2019

İş Bankası, yurt içinde TL cinsinden "katkı sermaye" niteliğindeki ikinci borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi TRLIBOR + yüzde 1 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, TL cinsinden, 5. yıldan itibaren erken itfa edilebilir nitelikte ve 10 yıl nihai vadeli, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının yurt içinde, halka arz edilmeksizin, yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildiğini belirtti.

İhraca İş Yatırım'ın aracılık ettiğini aktaran Ertürk, emeklilik fonları ve yatırım fonları başta olmak üzere 100'e yakın nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta satış tutarının 800 milyon lira olduğunu bildirdi.

2017 yılında Türk sermaye piyasalarında bir ilk olan 1,1 milyar lira büyüklüğündeki katkı sermaye niteliğindeki ihraç ile birlikte lira cinsinden vadesi gelmemiş katkı sermaye niteliğindeki borçlanma aracı büyüklüğünün toplamda 1,9 milyar liraya ulaştığını belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"2017 yılında Bankamız öncülüğünde sektörde ilk olan yurt içi sermaye benzeri tahvil ihracından sonra ikinci olarak gerçekleştirilen 800 milyon TL büyüklüğündeki bu ihraç ile bankacılık sektörünün sermaye yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. Bugüne kadar Türk sermaye piyasalarının öncü ve lider kurumu olarak ilklere imza atan İş Bankası'nın, sermaye piyasalarının gelişimine ve derinleşmesine katkıları sürecektir."