İş Bankası'ndan Almanya'daki birimiyle ilgili sermaye hamlesi

İş Bankası tamamı kendisine ait olan Almanya'da kuruluşu İşbank AG'nin sermayesinin 150 milyon euro artırılması işlemine tamamen katılacak.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre İşbank AG'nin sermayesi 185 milyon eurodan 335 milyon euroya yükselecek.